Кувейт решительно осудил иранскую агрессию против страны

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Кувейта в воскресенье выразило "самое решительное осуждение неоднократных чудовищных актов агрессии Ирана" против страны, указав, что иранские атаки являются "вопиющим нарушением ее суверенитета".

Министерство подчеркнуло, что такие нападения подрывают продолжающиеся региональные и глобальные усилия по деэскалации и "представляют собой прямой вызов международной воле, поддерживающей этот путь".

В заявлении отмечается, что Кувейт "сохраняет за собой полное право принимать все необходимые меры для защиты своего суверенитета, сохранения своей безопасности и стабильности, а также защиты своего народа и жителей своей территории".

Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) взял на себя ответственность за атаку на базу Али Аль-Салем в Кувейте, заявив, что целью были американские войска, после того как силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) нанесли удары по иранским прибрежным районам в ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе.