Багдад предложил провести в Ираке встречу между Ираном и странами Персидского залива

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - МИД Ирака готов провести в стране встречу представителей Ирана и государств Персидского залива, на ней стороны обсудили бы примирение. Эта тема обсуждалась на встрече глав внешнеполитических ведомств Ирака и Ирана в Багдаде.

"Среди обсуждавшихся вопросов - идея проведения встречи восьми стран: государств Персидского залива, Исламской Республики Иран и Ирака. Ирак готов принять представителей этих стран для обсуждения проблем безопасности и защиты в регионе, а также экономических отношений и путей их развития", - сообщил в воскресенье глава иракского МИД Фуад Хусейн на совместной с иранским коллегой Аббасом Аракчи пресс-конференции в Багдаде.

По словам Хусейна, прекращение боевых действий является приоритетом для всех сторон, и Багдад мог бы выступить посредником в урегулировании.

Отношения между Ираном и странами Персидского залива, особенно ОАЭ, Бахрейном и Кувейтом, значительно ухудшились с начала американо-израильских ударов по Ирану. Тегеран утверждает, что наносит ответные удары по американским военным объектам, которые расположены на территориях этих стран, однако эти действия также привели к гибели мирных жителей и повреждению невоенной инфраструктуры.