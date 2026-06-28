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Журнались Axios сообщил, что США и Иран согласились прекратить обмен ударами

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вашингтон и Тегеран договорились о прекращении продолжавшихся в последние дни ударов, сообщил в воскресенье журналист Axios Барак Равид со ссылкой на источники.

"США и Иран согласились остановить удары и договорились о проведении встречи на предстоящей неделе", - написал он в соцсети X.

Ранее в воскресенье The New York Times сообщала со ссылкой на источники, что стороны согласны на переговоры по техническим вопросам в ближайшие дни. Предполагается, что на них пойдет речь о согласовании трактовок подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

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Журнались Axios сообщил, что США и Иран согласились прекратить обмен ударами

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