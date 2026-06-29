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Представители США и Ирана договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Представители Соединенных Штатов и Ирана договорились провести технические переговоры во вторник в столице Катара Дохе, сообщил журналист портала Axios Барак Давид со ссылкой на высокопоставленного американского представителя.

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По словам чиновника, при этом США и Иран согласились прекратить проходившие в последние дни взаимные нападения в районе Ормузского пролива.

В воскресенье газета The New York Times также сообщила со ссылкой на источники, что стороны согласны на переговоры по техническим вопросам в ближайшие дни. Предполагается, что на них пойдет речь о согласовании трактовок подписанного ранее меморандума о взаимопонимании.

Ранее сотрудник управления по сохранению и публикации трудов верховного лидера Ирана Мехди Фазаэли заявил государственной телерадиокомпании IRIB, что Тегеран отменил свое участие в технических переговорах с США, запланированных на воскресенье, после недавних нападений на страну и нарушения условий меморандума о взаимопонимании.

Хроника 28 февраля – 29 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
США Иран технические переговоры Катар
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