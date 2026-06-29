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На юго-западе Китае в результате землетрясения пострадали 13 человек

Около 200 жителей эвакуированы

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - В результате землетрясения магнитудой 5,5 в уезде Гаосянь провинции Сычуань на юго-западе Китая пострадали 13 человек, сообщает "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

По предварительным данным, погибших нет, все пострадавшие получили легкие травмы и были доставлены в больницы. Эвакуированы 196 жителей, для них организованы пункты временного размещения. В регионе продолжаются аварийно-спасательные работы, проводится оценка последствий.

Согласно информации Китайского центра сейсмологических сетей, толчки произошли 29 июня в 00:12 по пекинскому времени (19:12 по Москве 28 июня). Эпицентр находился на глубине 6 км.

Китайское сейсмологическое управление ввело режим экстренного реагирования третьего уровня.

Китай Сычуань
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