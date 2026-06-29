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Лукашенко прибыл в Пекин и встретился с Си Цзиньпином

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Пекин и в эти минуты проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает приближенный к пресс-службе белорусского президента телеграм-канал "Пул Первого".

"Итак, рабочий визит Первого (президента Лукашенко - ИФ) в Китай. И - центральное мероприятие визита - встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Началась только что", - говорится в сообщении.

Там также отмечается, что Лукашенко прибыл в Пекин накануне, а беседа с Си Цзиньпином - не единственная встреча в графике на понедельник.

"Далее лидеры продолжат общение за традиционным семейным обедом - формат, который выходит далеко за рамки дипломатического протокола и является знаком особого личного доверия между президентом Белоруссии и председателем КНР", - сообщили в "Пуле Первого".

Александр Лукашенко Китай Пекин Си Цзиньпин Белоруссия
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