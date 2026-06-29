Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил об укреплении дружбы между двумя странами.

"Китай и Белоруссия - железные друзья. Наши отношения выдержали любые испытания международной турбулентности, и наша дружба только укрепляется', - заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит пресс-служба белорусского президента.

Председатель КНР отметил многоплановый характер сотрудничества двух стран.

По его словам, сотрудничество Белоруссии и Китая "идет в ногу со временем и постоянно приносит новые результаты", двусторонние отношения "переживают исторический пик".

"В международных делах мы также постоянно находимся в плотном контакте", - добавил он.