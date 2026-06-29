В Белоруссии объявили "красный" уровень погодной опасности из-за жары

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - "Красный" уровень погодной опасности из-за жары объявлен в Белоруссии, сообщили в Белгидромете республики.

Согласно прогнозу погоды, в понедельник, 29 июня, температура воздуха днем будет составлять от плюс 29 градусов на северо-востоке до плюс 39 на юго-западе страны.

Так, по данным ведомства, днём на большей части территории страны максимальная температура воздуха составит плюс 35 - плюс 39, местами до плюс 30 - плюс 34 градусов. В Минске ожидается от плюс 33 до плюс 35 градусов.