Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы

В Польше, Венгрии, Румынии и Хорватии введен самый высокий уровень погодной опасности

Жаркий летний день в Кракове на юге Польши Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайно жаркая погода установилась в ряде стран Центральной и Восточной Европы, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Словакии объявили высочайший - красный - уровень погодной опасности.

Ожидается, что в понедельник температура в Белграде и Бухаресте достигнет 38 и 37 градусов по Цельсию соответственно. Во вторник в столице Венгрии в свою очередь ожидают до 40 градусов.

В ряде стран накануне зафиксировали температурные рекорды. В частности, в Германии в воскресенье столбик термометра поднялся в федеральной земле Бранденбург до 41,7 градуса, что стало рекордом для страны. В Берлине полиция использует водометы на улицах для того, чтобы помогать жителям справляться с жарой.

В Чехии, Германии и Польше на фоне жары возникли проблемы в работе железнодорожной системы. На многих вокзалах скопились толпы, поезда переполнены, и в них зачастую отсутствуют кондиционеры, пишет The Guardian.

На прошлой неделе во власти аномально жаркой погоды оказалась Западная Европа, в особенности, Франция. В настоящее время жара там начала постепенно спадать.

Во Всемирной организации здравоохранения накануне сообщили, что с 21 июня зафиксировали более 1,3 тыс. случаев "избыточной смертности" из-за жары.