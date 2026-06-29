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Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы

В Польше, Венгрии, Румынии и Хорватии введен самый высокий уровень погодной опасности

Аномальная жара переместилась в центральную и восточную части Европы
Жаркий летний день в Кракове на юге Польши
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Чрезвычайно жаркая погода установилась в ряде стран Центральной и Восточной Европы, сообщают в понедельник европейские СМИ.

В Польше, Венгрии, Румынии, Хорватии, Боснии и Герцеговине, Сербии и Словакии объявили высочайший - красный - уровень погодной опасности.

Ожидается, что в понедельник температура в Белграде и Бухаресте достигнет 38 и 37 градусов по Цельсию соответственно. Во вторник в столице Венгрии в свою очередь ожидают до 40 градусов.

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В ряде стран накануне зафиксировали температурные рекорды. В частности, в Германии в воскресенье столбик термометра поднялся в федеральной земле Бранденбург до 41,7 градуса, что стало рекордом для страны. В Берлине полиция использует водометы на улицах для того, чтобы помогать жителям справляться с жарой.

В Чехии, Германии и Польше на фоне жары возникли проблемы в работе железнодорожной системы. На многих вокзалах скопились толпы, поезда переполнены, и в них зачастую отсутствуют кондиционеры, пишет The Guardian.

На прошлой неделе во власти аномально жаркой погоды оказалась Западная Европа, в особенности, Франция. В настоящее время жара там начала постепенно спадать.

Во Всемирной организации здравоохранения накануне сообщили, что с 21 июня зафиксировали более 1,3 тыс. случаев "избыточной смертности" из-за жары.

Жара в Европе

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Европа переживает экстремальную жару, из-за которой на европейских рынках значительно повысились цены на электроэнергию - до уровней, характерных для середины зимы
Чехия Польша Германия Сербия Венгрия Румыния Хорватия
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