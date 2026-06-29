Военные Катара и РФ договорились создать канал связи на случай кризисных ситуаций

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Военные ведомства Катара и России достигли соглашения о создании прямого канала связи на случай кризисных ситуаций, сообщили в понедельник в катарском Минобороны.

"Министерство обороны Катара подписало меморандум о взаимопонимании с Минобороны России в целях создания прямого канала связи для немедленного уведомления в случае возникновения кризисов", - говорится в аккаунте военного ведомства Катара в соцсети Х.

В нем отмечается, что с российской стороны документ подписал заместитель начальника Центра управления обороной РФ вице-адмирал Виктор Калганов.