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В Катаре сняли ограничения на судоходство

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Катара объявили в воскресенье о снятии ограничений на судоходство, введенных в конце июня из-за обострения военного противостояния США и Ирана, сообщает агентство EFE.

"Объявляем о полном восстановлении морского судоходства для всех типов судов", - приводит оно заявление министерства транспорта Катара.

Ограничения начали действовать после того, как 28 июня один человек погиб на борту судна близ Катара от последствий иранских ударов. В последние дни обстановка в регионе нормализовалась, Вашингтон и Тегеран соблюдают условия заключенного ранее меморандума о взаимопонимании и договоренности о прекращении огня.

Хроника 28 февраля – 05 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Катар
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