Лукашенко рассказал Си Цзиньпину, что прилетел после переговоров с Путиным

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал председателю КНР Си Цзиньпину, что прилетел в Пекин из Подмосковья, где проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства в понедельник.

Президент Белоруссии поблагодарил председателя КНР за нынешнюю встречу.

Си Цзиньпин спросил, прилетел ли Лукашенко в Пекин прямо из Минска.

"Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал белорусский лидер.

"Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам", - подчеркнул Си Цзиньпин.