Поиск

Лукашенко рассказал Си Цзиньпину, что прилетел после переговоров с Путиным

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал председателю КНР Си Цзиньпину, что прилетел в Пекин из Подмосковья, где проводил переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

"Мы с вами постоянно обмениваемся точками зрения по международной повестке дня, о ситуации в регионе. Я вас постоянно об этом информирую. Думаю, нам надо эти контакты продолжить и дальше", - заявил Лукашенко, слова которого приводит пресс-служба главы государства в понедельник.

Президент Белоруссии поблагодарил председателя КНР за нынешнюю встречу.

Си Цзиньпин спросил, прилетел ли Лукашенко в Пекин прямо из Минска.

"Нет, я летел из Подмосковья сюда. Мы вели переговоры с президентом Путиным, а после этого я улетел в Пекин", - сказал белорусский лидер.

"Мне очень приятно вновь принимать вас, мой дорогой друг. Я очень рад вас видеть. Мы часто встречаемся, общаемся, очень своевременно ведем самый объемный диалог по самым разным вопросам", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Александр Лукашенко Си Цзиньпин Белоруссия Владимир Путин Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цзиньпин назвал Китай и Белоруссию железными друзьями

Что случилось этой ночью: понедельник, 29 июня

Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

 Аракчи заявил о готовности Ирана к диалогу со странами Персидского залива по безопасности

Ракета SpaceX вывела на орбиту 7-тонный спутник цифрового радиовещания

На юго-западе Китае в результате землетрясения пострадали 13 человек

Вашингтон и Тегеран обсудят в Катаре урегулирование ситуации в Ормузском проливе

США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре

 США и Иран договорились провести технические переговоры во вторник в Катаре

Президент РФ считает, что переговоры с Украиной можно будет провести в Минске

Журналист Axios сообщил, что США и Иран согласились прекратить обмен ударами

Кремль ожидает визита Уиткоффа и Кушнера после "горячей фазы" на иранском треке
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10172 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2871 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 441 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов