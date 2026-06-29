NIS направит прибыль прошлых лет на погашение убытка и не будет платить дивиденды за 2025 г.

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Акционеры сербской энергокомпании NIS (входит в "Газпром нефть") на годовом собрании одобрили решение о направлении прибыли предыдущих лет на погашение убытка за 2025 год, компания не будет выплачивать дивиденды за 2025 год.

Как говорится в сообщении NIS, собрание акционеров также утвердило годовой отчет компании за 2025 год и финансовые отчеты. В качестве аудитора финансовых и консолидированных отчетов на 2026 год выбрано общество "ФинЭкспертиза о.о.о." (Белград).

За 2024 год NIS направила на дивиденды 4,595 млрд сербских динаров, с учетом пересчета на одну акцию дивиденды компании за 2024 год составили 28,18 динара. Чистая прибыль NIS в 2024 году равнялась 18,38 млрд динаров. Большая ее часть - 13,786 млрд динаров - по решению акционеров осталась нераспределенной.

Как сообщалось, венгерская MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

Власти Сербии и MOL уже подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. Переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC США.

До 1 июля действует временная лицензия OFAC на операционную деятельность NIS (сербская компания просит OFAC продлить срок ее работы), а также лицензия OFAC на переговоры венгерской MOL и российской "Газпром нефть" о покупке-продаже акций NIS.

В настоящее время основным владельцем NIS является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.