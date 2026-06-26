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NIS попросила OFAC продлить лицензию на операционную деятельность после 1 июля

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Сербская NIS обратилась в Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США с просьбой предоставить новую специальную лицензию, позволяющую компании беспрепятственно осуществлять операционную деятельность после 1 июля (до этого времени действует текущая лицензия), говорится в сообщении компании.

Также до 1 июля действует лицензия на переговоры венгерской MOL и российской "Газпром нефть" о покупке-продаже сербской NIS.

Ранее Сербия и MOL подписали акционерное соглашение о будущем управлении NIS. При этом переговоры MOL с "Газпром нефтью" по NIS продолжаются. Помимо подписания договора купли-продажи для завершения сделки необходимы дополнительные разрешения регулирующих органов, ключевым из которых является американское OFAC.

В миреСербия и венгерская MOL подписали соглашение о будущем управлении NISЧитать подробнее

Как сообщалось, MOL договорилась с "Газпром нефтью" о покупке 56,15% в NIS. Предполагается, что MOL может в дальнейшем продать ADNOC (ОАЭ) миноритарный пакет в NIS. Кроме того, Сербия в будущем сможет увеличить свою долю в NIS на 5 п.п.

В настоящее время основным владельцем компании является "Газпром нефть" (44,85%), еще 11,3% акций принадлежит АО "Интэлидженс" (находится под управлением ООО "Газпром капитал"). В прямом владении "Газпрома" находится одна акция NIS. Власти Сербии владеют 29,87%, у компании также есть миноритарные акционеры.

В начале 2025 года NIS, являясь "дочкой" "Газпром нефти", была включена в американский SDN List. Президент Сербии Александр Вучич заявлял тогда, что США требуют полного вывода российского капитала.

NIS единственная в Сербии занимается разведкой и добычей углеводородов, ей также принадлежит НПЗ в городе Панчево мощностью 4,8 млн тонн в год. Компания доминирует на рынке нефтепродуктов своей страны, сеть АЗС представлена также в соседних балканских государствах, в сумме включая более 400 станций.

Сербия NIS OFAC США
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