Эрдоган надеется на быстрые подвижки в украинском урегулировании

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает необходимым достичь в скором времени результатов для решения конфликта на Украине мирным путем, передает Anadolu.

"В предстоящий период надо получить результаты для решения конфликта путем диалога", - заявил Эрдоган на обеде в честь спикеров парламентских комитетов НАТО.

Кроме того, он подчеркнул необходимость поддерживать сдерживающий потенциал НАТО и укреплять солидарность среди союзников.

По словам президента, саммит НАТО, который пройдет в Анкаре 7-8 июля, послужит платформой для обмена опытом между членами альянса.