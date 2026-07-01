США ждут от саммита НАТО решения о существенной поддержке Украины

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - США ожидают решения по существенной поддержке Украины на предстоящем саммите НАТО, заявил на онлайн-брифинга постпред США в альянсе Мэтью Уитакер.

"Заявления, я думаю, со стороны США и союзников будут существенными", - ответил он на вопрос, какие шаги по поддержке Украины следует ожидать на следующем саммите НАТО.

По словам Уитакера, "вы увидите, как каждый сделает свой шаг вперед".

"Но США на данный момент сделали для Украины больше, чем кто-либо другой, - отметил он, но добавил. - Мы здесь работаем вместе, чтобы поддержать Украину".