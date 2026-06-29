Евросоюз намерен продолжить оказывать поддержку Ливану

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Поддержка, оказываемая Евросоюзом Ливану, служит не только его интересам, но также и всего региона, заявил Ануар аль-Ануни, официальный представитель главы дипломатии ЕС Каи Каллас.

"Мы продолжим оказывать неуклонную поддержку стабильности и безопасности Ливана, которая служит на пользу не только самому Ливану, но и региону в целом", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на соответствующий вопрос, он напомнил, что в заключениях последнего саммита ЕС 18-19 июня 2026 года говорилось, в частности, о поддержке Евросоюзом ливанских вооруженных сил "через возможную миссию в рамках CSDP (общей политики безопасности и обороны - ИФ)". Аль-Ануни также отметил, что по линии Европейского фонда мира утверждена помощь в 100 млн евро для ливанской армии. Эта мера, по его словам, поддержит усилия ливанского правительства по утверждению государственной монополии на обладание боевым оружием.

Говоря о трехстороннем рамочном соглашении Израиля, Ливана и США, предусматривающем начало частичного вывода израильских войск из южной части Ливана, представитель Каллас назвал его "необходимым продвижением" к деэскалации и миру между Ливаном и Израилем.

"Мы призываем все стороны соблюдать свои обязательства, в частности в рамках этой новой трехсторонней военной координации. Также напомним, что любое надежное решение ситуации на местах должно основываться на выполнении резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, которая требует вывода всех вооруженных сил с ливанской территории и разоружения всех негосударственных вооруженных групп на территории Ливана", - заявил аль-Ануни.

Миссия ЕС для Ливана в рамках CSDP - это пока предлагаемая военно-гражданская миссия Европейского союза. Ее главная цель не в том, чтобы заменить миротворцев ООН (UNIFIL), а укрепить ливанские вооруженные силы и силы внутренней безопасности для самостоятельного обеспечения стабильности в стране.