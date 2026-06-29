Ереван не будет реагировать на признание правительством Израиля геноцида армян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает нецелесообразным реагировать на признание правительством Израиля геноцида армян в Османской Турции 1915 года.

"Мы не видим необходимости в реагировании (на решение правительства Израиля - ИФ), поскольку считаем, что вхождение в тему превращения геноцида армян в оружие не исходит из интересов Армении. То есть необходимости в реакции нет", - сказал Пашинян журналистам в понедельник.

В минувшее воскресенье правительство Израиля проголосовало за официальное признание геноцида армян. Соответствующую резолюцию на рассмотрение кабинета министров внес министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар. После решения правительства резолюция будет вынесена на рассмотрение Кнессета.

МИД Турции назвал политическим и связанным с ситуацией в Газе решение Израиля о признании геноцида армян. "Израильское правительство стремится скрыть собственные преступления, приняв политическое решение по событиям 1915 года. Решение Израиля носит политический характер и игнорирует исторические и правовые факты", - говорится в заявлении МИД Турции.

Со своей стороны МИД Азербайджана призвал Израиль пересмотреть решение о признании геноцида армян.

Турция не признает геноцид армян.

Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 гг. на его исторической родине - в Западной Армении".