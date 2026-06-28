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Правительство Израиля приняло резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Правительство Израиля в воскресенье официально признало геноцид армян в Османской империи в 1915-1916 гг., сообщает The Jerusalem Post.

"Израильское правительство одобрило резолюцию о геноциде армян, которую я внес недавно", - приводит издание слова главы МИД Израиля Гидеона Саара.

"Никогда не поздно делать нечто правильное, - добавил он. - По моему мнению, это наше моральное обязательство как евреев, и, конечно, как еврейского государства, принять решение, которое мы одобрили сегодня".

Газета напоминает, что "в течение длительного времени Израиль воздерживался от признания геноцида армян в Османской империи из опасений дипломатических трений с Турцией".

В настоящее время геноцид армян признали более 30 стран ООН, в том числе Ватикан, Германия, Канада, Россия и США. Резолюцию о признании геноцида армян принял и Европейский парламент.

Армения Османская империя Турция Израиль
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