Президент США настаивает на принятии закона о реформе избирательной системы

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что американский Конгресс должен проголосовать за законопроект Save America, предусматривающий введение более жестких правил проведения выборов в стране.

"Все должны проголосовать за это", - сказал он журналистам в Белом доме.

Так Трамп прокомментировал предстоящее голосование по законопроекту после решения Верховного суда США, который признал законность обработки бюллетеней, приходящих на избирательные участки по почте уже после завершения голосования.

"Решение, которого ждали многие люди, на мой взгляд, принесет ущерб честным выборам (...). В сущности, они оставляют все так, как есть", - отметил Трамп.

По его словам, вердикт суда стал "немного неожиданным". Теперь, как подчеркнул президент США, принятие законопроекта Save America стало еще более важным.

Говоря о законопроекте, Трамп акцентировал внимание на том, что его рассмотрение в сенате сильно затянулось. Он призвал сенаторов не препятствовать принятию закона и предложил включить его в единый пакет вместе с проектом по бюджетным ассигнованиям. Предполагается, что в таком случае будет проще получить одобрение со стороны всех сенаторов-республиканцев.

У республиканцев большинство мест в Сенате, однако некоторые из них пока отказываются голосовать за законопроект Save America. Демократы же применяют филибастер - тактику затягивания рассмотрения законопроектов. По мнению Трампа, сенаторам следует отменить филибастер, однако руководство республиканского большинства в Сенате против такой идеи.

В понедельник Верховный суд подтвердил законность обработки избирательных бюллетеней, поступивших по почте после завершения голосования. Этот вердикт был вынесен пятью голосами против четырех.

Save America Act (закон о спасении Америки) предусматривает введение мер, призванных убедиться, что пришедшие проголосовать - действительно граждане США.

Главное нововведение - обязать власти штатов требовать, чтобы избиратели, желающие проголосовать, предъявляли удостоверяющие личность документы. Президент США и его союзники считают, что это и другие нововведения позволят снизить риск нарушений на выборах.

По мнению СМИ, таким образом Трамп пытается усилить контроль над процессом голосования в преддверии ключевых промежуточных выборов в Конгресс США, запланированных на ноябрь 2026 года.