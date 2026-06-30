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Что случилось этой ночью: вторник, 30 июня

Уиткофф вылетел на переговоры в Катар, на подлете к Москве сбили 50 БПЛА, самолет S7 выкатился за пределы ВПП

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф вылетел в Катар на переговоры с Ираном, сообщил CNN.

- Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран будет соблюдать свои обязательства по соглашению с США, если американская сторона поступит так же.

- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 50 сбитых с начала суток БПЛА, летевших к столице. Аэропорты Домодедово и Жуковский приостанавливали обслуживание рейсов.

- Самолет авиакомпании S7 Airlines выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту города Мирный (Якутия). На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал. Прокуратура начала проверку. Аэропорт временно закрыт.

- В Орловской области АЗС "Роснефти" и "Газпрома" с 4 июля начнут отпускать топливо согласно графику, основанному на первой цифре номера автомобиля.

- Дональд Трамп призвал Конгресс США одобрить законопроект Save America, предусматривающий введение более жестких правил проведения выборов в стране.

- ВС США планируют разработать новую ракету воздушного базирования AFLRW с дальностью более 1,8 тыс. км для применения против наземных, воздушных и морских целей, сообщило The War Zone.

- Сборная Германии по футболу уступила Парагваю в 1/16 финала чемпионата мира и выбыла из турнира. Сборная Марокко обыграла Нидерланды и вышла в 1/8 финала ЧМ.

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