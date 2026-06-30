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Украинский бизнесмен Ермолаев получил ранения при взрыве в Монако

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Украинский предприниматель Вадим Ермолаев получил ранения во время взрыва в Монако, сообщает в ночь на вторник французский телеканал БФМ-ТВ со ссылкой на источник.

Взрыв произошел в жилом доме недалеко от границы с Францией. Власти Монако сообщили, что, согласно данным, полученным с камер видеонаблюдения, неизвестный принес к зданию спрятанное в рюкзаке взрывное устройство, установил его, а затем - скрылся с места происшествия. Теперь полиция ведет его розыск.

Из-за взрыва пострадали три человека - два взрослых, в том числе - Ермолаев, и 13-летний подросток. Все они - граждане Украины. Французские СМИ утверждают, что оба взрослых пострадавших получили тяжелые ранения, состояние подростка - несколько лучше.

Монако Вадим Ермолаев
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