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Подозреваемый исполнитель взрыва в Монако мог выехать во Францию

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Предполагаемый исполнитель взрыва в жилом доме в Монако, в результате которого ранены три человека, мог выехать из княжества во Францию, заявил на пресс-конференции госминистр Монако Кристоф Мирман. Об этом сообщает BFMTV.

В связи с этим он отметил важность сотрудничества силовых структур Монако и Франции. Подозреваемого продолжают разыскивать при содействии французской стороны. Источник BFMTV, близкий к следствию, сообщил об участии полутора десятка сотрудников французского уголовного розыска в расследовании. С места преступления, судя по камерам видеонаблюдения, подозреваемый ушел пешком. Вечером 29 июня он оставил в многоквартирном доме рюкзак и вышел. При взрыве рюкзака были тяжело ранены три человека, в том числе украинский предприниматель Вадим Ермолаев.

Состояние всех троих остается крайне тяжелым, раненная в ноги женщина находится в критическом состоянии, сообщил 30 июня генпрокурор Монако Стефан Тибо. Еще два человека получили травмы от осколков стекол, выбитых взрывной волной.

Тибо также сказал, что версия теракта следствием исключается. Уголовное дело расследуется по статьям о покушении на убийство и о незаконном обороте взрывчатки.

Монако Франция Вадим Ермолаев Стефан Тибо Кристоф Мирман
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