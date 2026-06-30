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ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования

ВВС США планируют разработать новую ракету большой дальности воздушного базирования
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - ВВС США намерены разработать новую ракету воздушного базирования AFLRW с дальностью более 1,8 тыс. км для применения против наземных, воздушных и морских целей, сообщает во вторник издание The War Zone.

Согласно уведомлению ВВС о проведении в конце августа встречи с потенциальными разработчиками, военно-воздушные силы хотят получить новое оружие большой дальности в двух вариантах - класса "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" с дальностью до 1850 км, что предполагает широкий спектр их применения.

"AFLRW призвана решить проблему следующего поколения вариантов ракет класса "воздух-земля" в соответствии с приоритетами Министерства обороны", - говорится в уведомлении.

ВВС США в первую очередь хотят видеть поставщиков, способных производить полностью собранный и испытанный, готовый к использованию боеприпас, которые управляли бы как проектированием систем, так и их производством.

В уведомлении не уточняется, на каких типах самолетов планируется использовать ракеты AFLRW.

Американские истребители пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II способны запускать ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности AIM-120D, радиус действия которых составляет 200 км.

В настоящее время разрабатываемая ракета класса "воздух-земля" AGM-181A Long-Range Standoff Weapon создаётся для стратегических бомбардировщиков, таких как B-52 Stratofortress и перспективных B-21 Raider, для поражения целей класса "воздух-поверхность". Ожидается, что дальность её действия составит до 2,4 тыс. км.

ВВС США
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