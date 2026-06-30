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Рубио и Уиткофф намерены добиться окончательной сделки по обогащенному урану

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в ходе специального телефонного брифинга для обеих палат Конгресса США по подписанному Вашингтоном и Тегераном меморандуму о взаимопонимании подтвердили, что целью Белого дома является заключение окончательной сделки с Ираном, пишет Politico.

"Уиткофф и Рубио повторили заверения, которые администрация давала в частном порядке отдельным законодателям на более ранних брифингах: цель состоит в том, чтобы договориться о заключении окончательного соглашения, которое сделает невозможным сохранение Ираном своего высокообогащенного урана", - сообщает газета со ссылкой на источники.

По словам Рубио и Уиткоффа, меморандум о взаимопонимании был подписан президентом США Дональдом Трампом, чтобы начать эти обсуждения.

Уиткофф также подтвердил, что техническая группа направится в Катар, где во вторник ожидаются переговоры. Ранее CNN со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф уже вылетел в Доху.

По данным Axios, переговорщики из США и Ирана направятся на этой неделе в Катар, однако прямых контактов друг с другом они не планируют. Ожидается, что Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер во вторник встретятся с премьером Катара и другими местными официальными лицами для обсуждения переговоров по Ирану, а в среду Иран и США по отдельности проведут встречи на экспертном уровне с посредниками из Катара и Пакистана.

Ранее Трамп анонсировал запланированные на вторник американо-иранские переговоры в Дохе. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Хроника 28 февраля – 30 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Марко Рубио Стив Уиткофф Дональд Трамп Белый дом Иран
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