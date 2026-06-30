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В МИД Катара не планируют переговоры Уиткоффа с иранской стороной

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Переговоров на высоком уровне между представителями США и Ирана в Дохе не планируется, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на катарский МИД.

"Никаких встреч на высоком уровне между США и Ираном в Дохе не планируется. Технические переговоры между сторонами продолжаются в различных форматах", - сказал представитель министерства Маджид аль-Ансари.

Он отметил, что визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в катарскую столицу "не подразумевает прямые переговоры с Ираном".

Также дипломат сказал, что пока $6 млрд из размороженных активов Ирана не были переданы Тегерану.

Ранее сообщалось, что Уиткофф отправился в Доху, где 30 июня, как ожидали в Вашингтоне, должны были пройти американо-иранские переговоры. Переговоры анонсировали в Белом доме. Однако официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи затем заявил, что в ближайшие дни Тегеран не планирует контактов с американской стороной в Катаре.

Хроника 28 февраля – 30 июня 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Катар МИД США Джаред Кушнер Маджид аль-Ансари Стив Уиткофф
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