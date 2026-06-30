В Киргизии школы перешли на 12-летнюю систему обучения

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Школы Киргизии официально переведены на 12-летнюю систему образования, правительство внесло поправки в соответствующие нормативно-правовые акты.

В Типовом положении об общеобразовательных организациях закреплено, что первый уровень общего образования будет составлять шесть лет, второй - три года, третий - три года. Таким образом, обучение продлится 12 лет.

Продолжительность учебного года составит не менее 34 учебных недель. Исключение сделали для первоклассников (32 недели) и второклассников (33 недели). Общая продолжительность каникул - не менее 30 дней, а летних - не менее 14 недель.

Это решение принято в целях установления оптимальной продолжительности учебного года и рационального распределения учебной нагрузки в общеобразовательных организациях.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня его официального опубликования.