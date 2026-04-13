В Казахстане запретили проводить выпускные вечера вне школ

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - В Казахстане запретили проводить выпускные вечера вне учебных учреждений и собирать деньги на их проведение, сообщило Министерство просвещения. Соответствующий приказ приняли совместно Минпросвещения, МВД и местные органы власти.

"Принятые меры предусматривают обеспечение безопасности обучающихся, защиту их прав и предупреждение правонарушений", - сказано в пресс-релизе.

Вручать аттестаты теперь можно будет только в зданиях образовательной организации.

"Строго запрещается сбор денежных средств и иных материальных ценностей с обучающихся, их родителей или законных представителей. В соответствии с установленными требованиями не допускается проведение выпускных вечеров вне организаций образования", - отмечается в сообщении.

В этой связи местным исполнительным органам поручено "организовать воспитательные и культурно-просветительские мероприятия, не требующие финансовых затрат, а также провести разъяснительную работу".

"Органам внутренних дел поручено принять меры по предупреждению правонарушений, обеспечению общественного порядка и безопасности обучающихся", - говорится в сообщении.

Ленты: