Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

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Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рассматриваются варианты продления эксплуатации российского сегмента Международной космической станции (МКС) после 2028 года, заявили в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

"Правительство Российской Федерации в 2023 году одобрило продолжение эксплуатации российского сегмента МКС с 23-м экипажем до 2028 года. В настоящее время рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС до более поздних сроков", - говорится в годовом отчете ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия".

Из документа следует, что решение о создании Российской орбитальной станции (РОС) на базе МКС "повлекло проработку вопросов интеграции, включая стыковку, эксплуатацию в составе МКС и отстыковку модулей базовой конфигурации РОС".

"Развертываются работы по обоснованию и подготовке решений партнеров по продлению программы полета МКС на период после 2028 года", - сказано в сообщении.

В отчете отмечается, что иностранные партнеры по МКС приняли решение о продолжении эксплуатации станции до 2030 года.