Изменены контракты РКК "Энергия" с NASA и Boeing по обслуживанию американского сегмента МКС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" заключила новые модификации к действующим контрактам с NASA и Boeing на период 2026-2028 годов по поставкам оборудования, инженерной поддержке и обслуживанию систем жизнеобеспечения американского сегмента Международной космической станции (АС МКС), говорится в годовом отчете корпорации.

"В 2025 году успешно выполнены контрактные обязательства ПАО "РКК "Энергия" по поставкам оборудования, инженерной поддержке и обслуживанию систем жизнеобеспечения, стыковки, программно-математического обеспечения (ПМО) для АС МКС в рамках контрактов с NASA и компанией "Боинг". Заключены новые модификации к действующим контрактам на период 2026-2028 годов", - говорится в документе.

"Обеспечиваются инженерная поддержка и эксплуатация модуля ФГБ (Функционально-грузовой блок "Заря" - ИФ), являющегося американским элементом в составе российского сегмента МКС", - сообщили в корпорации.

"Оказываются услуги по деятельности российской региональной группы управления полетом МКС в Хьюстоне (РРГУ) и обеспечению поездок специалистов NASA на космодром "Байконур" для интеграции американских грузов на кораблях "Союз МС" и "Прогресс МС", - говорится в отчете.

Одним из основных факторов риска, влияющим на отечественную экономику, промышленность и финансовую систему в отчете названы сохранение и эскалация санкционного давления на Россию. "При этом, несмотря на постоянное усиление санкций США в отношении России, это давление в меньшей степени касается совместных программ с НАСА в области пилотируемой космонавтики", - сказано в документе.

РКК "Энергия" является головной организацией по созданию и целевому использованию российского сегмента МКС.

АО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.

РКК "Энергия" - головная организация по созданию и целевому использованию российского сегмента МКС.

АО "РКК "Энергия" - российское ракетно-космическое предприятие, головная организация по пилотируемым космическим системам. Корпорация производит пилотируемые корабли "Союз" и грузовые космические корабли "Прогресс". Ведёт работы по созданию автоматических космических и ракетных систем (средств выведения и межорбитальной транспортировки), высокотехнологичных систем различного назначения для использования в некосмических сферах.