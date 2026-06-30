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Трамп намерен ограничить получение гражданства США по рождению через Конгресс

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что хотя Верховный суд не поддержал ограничения на автоматическое получение американского гражданства по рождению, Белый дом постарается реализовать эти меры посредством принятия законов Конгрессом США.

"Верховный суд поддержал гражданство по праву рождения, и это очень плохо для нашей страны. Но мы можем легко добиться цели благодаря принятию соответствующих законов Конгрессом при поддержке президента", - написал Трамп в соцсети X.

По его словам, 14-я поправка к Конституции США, предусматривающая право на гражданство по рождению, более не нужна стране. "Конгресс должен сегодня же начать работу над отменой дорогостоящего и несправедливого по отношению к нашей стране гражданства по рождению", - добавил Трамп.

Во вторник Верховный суд постановил, что указ Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению является незаконным.

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам. Трамп утверждал, что если такая практика сохранится, это станет "экономической катастрофой для страны, у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля".

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.

США Дональд Трамп Конгресс США
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