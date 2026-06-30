ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

Дональд Трамп Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, передает NBC.

Трамп издал этот указ 20 января 2025 года, в первые день своего второго президентского срока. Шесть судей ВС признали указ незаконным, трое проголосовали наоборот.

Пять судей ВС заявили, что указ противоречит 14-й поправке к Конституции, которую долгое время толковали как предоставляющую право на гражданство по рождению почти каждому, кто родился в США.

Ранее Трамп и предполагал, что Верховный суд не встанет на его сторону. Он отмечал, что если такая практика сохранится, это станет "экономической катастрофой для страны, у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля".

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам.

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.