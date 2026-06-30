Поиск

ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения
Дональд Трамп
Фото: Anna Moneymaker/Getty Images

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Верховный суд США признал незаконным указ президента Дональда Трампа об ограничении права на автоматическое получение американского гражданства по рождению, передает NBC.

Трамп издал этот указ 20 января 2025 года, в первые день своего второго президентского срока. Шесть судей ВС признали указ незаконным, трое проголосовали наоборот.

Пять судей ВС заявили, что указ противоречит 14-й поправке к Конституции, которую долгое время толковали как предоставляющую право на гражданство по рождению почти каждому, кто родился в США.

Ранее Трамп и предполагал, что Верховный суд не встанет на его сторону. Он отмечал, что если такая практика сохранится, это станет "экономической катастрофой для страны, у нас будет 25% людей, въезжающих в страну через гражданство по праву рождения, и у нас не будет никакого контроля".

В январе 2025 года Трамп подписал указ, который прекращает практику автоматической выдачи гражданства детям, родившимся на территории США, если родители находятся в стране нелегально или по краткосрочным визам.

Право на гражданство по рождению закреплено в первом разделе 14-й поправки к Конституции США, принятой в 1868 году. Она гласит: "Все лица, родившиеся или натурализованные в США и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают".

Изначально поправка, принятая 9 июля 1868 года, была направлена на юридическую защиту бывших рабов после Гражданской войны, чтобы гарантировать им статус граждан.

Верховный суд США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

 ВС США отменил указ Трампа об ограничении предоставления гражданства по праву рождения

Иран и Оман работают над планом по взиманию пошлин с проходящих Ормузский пролив судов

США и Иран обсудят в Катаре 1 июля Ормузский пролив на непрямых переговорах

Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

 Глава Минфина США заявил, что нефть у Ирана сейчас закупает только Китай

В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к российскому газовому импорту

Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

 Турция может продать С-400 третьей стране для возвращения в программу истребителей F-35

Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

 Рассматриваются варианты продолжения эксплуатации МКС после 2028 года

ЕК выделит Украине 3,9 млрд евро на беспилотники в рамках кредита в 90 млрд евро

Польша передумала передавать Украине истребители МиГ-29

ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам

 ЕС может ввести полный запрет на выдачу туристических виз россиянам
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10208 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2889 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов