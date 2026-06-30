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Астронавты NASA вернулись на борт МКС после завершения наружных ремонтных работ

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Американские астронавты, завершив во вторник многочасовой выход в открытый космос с Международной космической станции (МКС) для ремонта канадского дистанционного манипулятора Canadarm2, вернулись на борт орбитальной лаборатории, сообщает NASA.

Астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир провели успешную операцию по замене вышедшего из строя запястного шарнира руки-манипулятора на запасной. По данным NASA, 27 мая при плановых операциях с использованием Canadarm2 было обнаружено, что манипулятор потреблял повышенный ток двигателя и не двигался должным образом. В результате его использование было приостановлено.

Canadarm2 предназначен для перемещения оборудования и астронавтов снаружи МКС и обеспечения различных операций, связанных в том числе со стыковкой кораблей и модулей.

Выход из шлюзового модуля Quest американского сегмента станции был осуществлен в 08:25 по времени Восточного побережья США (в 15:25 по Москве) и продлился семь часов.

Этот выход в открытый космос стал 280-м по счету в рамках работ по сборке, техническому обслуживанию и модернизации космической станции.

В настоящее время на МКС работает экипаж из семи человек: космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев, астронавты NASA Кристофер Уильямс, Джессика Меир и Джек Хэтэуэй, а также астронавт Европейского космического агентства (ESA) француженка Софи Адено.

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Астронавты NASA вернулись на борт МКС после завершения наружных ремонтных работ

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