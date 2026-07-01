Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Переговоры США по Ирану в Дохе, ДТП с автобусом в Красноярском крае, выход Норвегии в 1/8 финала ЧМ

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Представители США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели переговоры с региональными лидерами в Дохе по Ирану. МИД Катара сообщил, что спецпосланники подтвердили приверженность Вашингтона продолжению переговорного процесса для достижения всеобъемлющего соглашения с Тегераном.

- Дональд Трамп после серии консультаций решил придерживаться переговорной стратегии в урегулировании конфликта с Ираном, сообщила The Wall Street Journal. Трамп также уведомил помощников, что не возражает, если переговоры с Тегераном выйдут за рамки 60-дневного крайнего срока.

- Автобус с 27 детьми опрокинулся в Минусинском округе Красноярского края, два человека пострадали. По данным МВД, водитель автобуса пытался избежать столкновения с автомобилем, выехавшим на встречную полосу. Он допустил съезд на обочину с последующим опрокидыванием. Возбуждено уголовное дело.

- США перебросили на авиабазу Принц Султан в Саудовской Аравии 12 истребителей F-16C Fighting Falcon. Также на Ближний Восток прибыли два больших десантных корабля с экспедиционным батальоном морской пехоты на борту.

- Правительство РФ временно приостановило с 1 июля движение лиц, транспортных средств, товаров и грузов через ж/д пункты пропуска на отдельных участках границы с Финляндией, Эстонией и Латвией.

- Американские астронавты завершили многочасовой выход в открытый космос с МКС для ремонта канадского дистанционного манипулятора Canadarm2 и вернулись на борт орбитальной лаборатории.

- Сборная Норвегии со счетом 2:1 обыграла национальную команду Кот-д'Ивуара и вышла в 1/8 финала чемпионата мира.