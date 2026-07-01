NASA в среду предпримет новую попытку запуска буксира для спасения падающей обсерватории

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Американский экспериментальный спутник-буксир LINK в среду со второй попытки должен стартовать на орбиту для спасения быстро теряющей высоту американской обсерватории SWIFT, работающей более 20 лет и специализирующейся на изучении космических гамма-всплесков, сообщает NASA.

Планировавшийся еще накануне он был отложен в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Запуск роботизированного аппарата LINK с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования теперь планируется провести с самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана на высоту 12 тыс. метров, в 00:43 по местному времени (в 13:43 по Москве).

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space Technologies для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме через месяц сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами длиной 1 метр каждый. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение двух месяцев постепенно поднимет обсерваторию на высоту 600 км, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в октябре.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонны была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. Первоначально предполагалось, что обсерватория проработает на орбите всего два года, однако она функционирует до сих пор. За более чем 20 лет обсерватория предоставила учёным огромное количество данных об источниках гамма-излучения - чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.

За это время орбита обсерватории снизилась с первоначальных 585 до 360 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая войти в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия, стоимость которой составляет $30 млн, станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, которая потенциально может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.