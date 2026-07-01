Запуск спутника NASA для спасения падающей орбитальной обсерватории вновь перенесен

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Запуск американского экспериментального спутника-буксира LINK для спасения быстро теряющей высоту американской орбитальной обсерватории Swift, планировавшийся в среду, вновь перенесен на сутки из-за непогоды, сообщило NASA.

Первоначально спутник должен был отправится на орбиту еще во вторник, но из-за неблагоприятных метеоусловий запуск был отменен.

Теперь его планируется осуществить 2 июля. Роботизированный аппарат LINK стартует с помощью ракеты Pegasus XL воздушного базирования с самолёта-носителя Stargazer, который поднимется с атолла Кваджалейн в южной части Тихого океана на высоту 12 тыс. метров.

Спутник, специально созданный компанией Katalyst Space Technologies для таких миссий, должен будет в автоматическом режиме через месяц сблизиться с космической обсерваторией и захватить ее тремя манипуляторами длиной 1 метр каждый. Затем с помощью бортовой двигательной системы он в течение двух месяцев постепенно поднимет обсерваторию на высоту 600 км, предотвратив ее вхождение в атмосферу Земли, ожидавшееся в октябре.

Обсерватория SWIFT весом примерно 1,5 тонн была запущена в 2004 году для изучения космических гамма-всплесков - одного из самых мощных и малоизученных электромагнитных явлений во Вселенной. Первоначально предполагалось, что обсерватория проработает на орбите всего два года, однако она функционирует до сих пор. За более чем двадцать лет обсерватория предоставила учёным огромное количество данных об источниках гамма-излучения - чёрных дырах, нейтронных звёздах и сверхновых.

За это время орбита обсерватории снизилась с первоначальных 585 до 360 км, она продолжает неуклонно снижаться, угрожая войти в плотные слои атмосферы.

NASA считает, что в случае успеха миссия, стоимость которой составляет $30 млн, станет первой демонстрацией технологий орбитального обслуживания космических аппаратов, в том числе изменения их орбиты, потенциально это может продлить их срок службы, тем самым сэкономив десятки миллиардов долларов на их регулярную замену.