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ВМС США перебросили на Ближний Восток еще одну группу кораблей с морпехами

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Два американских больших десантных корабля USS Boxer и USS Portland с 11-м экспедиционным батальоном морской пехоты на борту прибыли в район Ближнего Востока, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

По его данным, в настоящее время корабли находятся в Индийском океане. Еще один большой десантный корабль из состава этой амфибийно-десантной группы - USS Comstock - уже находится в зоне ответственности CENTCOM с начала мая.

О целях и задачах, стоящих перед прибывшими десантными кораблями с морпехами, командование не сообщает. Указывается лишь, что они "действуют на Ближнем Востоке в рамках плановой миссии".

CENTCOM в своем распоряжении уже имеет одну амфибийно-десантную группу в составе больших десантных кораблей USS Tripoli, USS San Diego и USS New Orleans, которые были развернуты в Аравийском море в конце марта во время боевых действий США против Ирана. На них размещается 31-й экспедиционный батальон морской пехоты численностью около 2,5 тыс. военнослужащих, а также 20 стелс-истребителей пятого поколения F-35B, конвертопланы MV-22 Osprey, ударные и транспортные вертолеты и десантные катера.

После перемирия, начиная с 13 апреля, корабли были задействованы в операции по блокаде связанных с Ираном торговых судов, выходящих или направляющихся в иранские порты.

По данным информационной службы Военно-морского института Соединенных Штатов, в настоящее время ВМС США располагают в Аравийском море к юго-востоку от Ирана двумя авианосцами, крейсером, 13 ракетными эсминцами и четырьмя большими десантными кораблями. Кроме того, в Красном море на боевом дежурстве находятся еще два ракетных эсминца, которые в оперативном плане подчинены командованию CENTCOM.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Ближний Восток ВМС США Иран
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