Глава МИД Таджикистана и госсекретарь США обсудили торговлю, инвестиции и безопасность

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин и госсекретарь США Марко Рубио на переговорах в Вашингтоне обсудили развитие двустороннего сотрудничества, вопросы региональной безопасности и расширение экономических связей, сообщил МИД республики.

По информации внешнеполитического ведомства, министры подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении таджикско-американского партнерства на основе принципов равноправия, взаимного уважения и взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров обсуждались перспективы расширения торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая увеличение объемов взаимной торговли, совершенствование инвестиционного климата и привлечение американских компаний к реализации проектов в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре и цифровой экономике.

Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, подтвердив готовность к дальнейшему сотрудничеству в борьбе с терроризмом, экстремизмом и транснациональной преступностью, а также отметив важность обеспечения стабильности и устойчивого развития в Центральной Азии.

В МИД Таджикистана добавили, что в Вашингтоне состоялся 10-й раунд ежегодных политических консультаций между Таджикистаном и США. Таджикскую делегацию возглавил Мухриддин, американскую - помощник государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Пол Капур.

По итогам консультаций стороны подтвердили намерение продолжить развитие двустороннего сотрудничества, в том числе в сфере экономики, а также взаимодействие по вопросам региональной безопасности и координацию в рамках международных и региональных организаций.