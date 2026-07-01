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WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональда Трамп после недавних консультаций с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов Дэном Кейном решил продолжать переговоры с Ираном, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно публикации, в ходе этих консультаций обсуждалась возможность возобновления американских ударов по Ирану, однако Трамп "решил пока придерживаться дипломатических переговоров".

"Хотя окончательного решения не принято, Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и навредить шансам Вашингтона в итоге демонтировать ядерную программу Ирана", - пишет издание.

По данным газеты, президент сообщил помощникам, что не возражает, если переговоры с Тегераном затянутся дольше установленного для ядерной сделки крайнего срока - 18 августа.

17 июня Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, состоящий из 14 пунктов. Ожидается, что переговорный процесс для достижения окончательного соглашения США и Ирана займет 60 дней - вплоть до 17 августа.

Хроника 28 февраля – 01 июля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пентагон Тегеран Трамп
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