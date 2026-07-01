Новая Конституция Казахстана вступила в силу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Казахстане 1 июля вступила в силу принятая на референдуме новая Конституция, прежний основной закон страны от 30 августа 1995 года прекратил свое действие.

Одновременно прекращает свои полномочия и двухпалатный парламент, состоявший из мажилиса и сената.

Основными новшествами Конституции, принятой на референдуме 15 марта 2026 года, являются: введение должности вице-президента; парламент станет однопалатным и будет называться курултай, который будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана - "Халык кенесi" (Народный совет), который наделяется законодательной инициативой, упраздняется Ассамблея народа Казахстана.

Выборы в курултай должны быть объявлены президентом в течение месяца и проведены в течение двух месяцев со дня вступления Конституции в силу. Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщал, что выборы состоятся в августе.

В течение двух месяцев со дня открытия первой сессии курултая первого созыва президент должен назначить вице-президента с согласия курултая.

Изначально по инициативе президента Токаева планировалось реализовать в Казахстане парламентскую реформу - отказаться от двухпалатного парламента в пользу однопалатного. Однако позже рабочая группа внесла в Основной закон масштабные изменений, поэтому было решено принять новую Конституцию.

Государственный праздник День Конституции Казахстана теперь будет ежегодно отмечается 15 марта, а не 30 августа.

Токаев поздравил сограждан с вступлением в силу новой Конституции, текст обращения распространила в среду пресс-служба президента.

"Сегодня начинается новая эра в истории суверенного Казахстана. Мы выходим на магистральный путь поступательного прогресса, политических и экономических реформ, масштабной модернизации. Этот день знаменует собой кардинальную перестройку политической системы, трансформацию ключевых институтов государства и гражданского общества", - подчеркнул Токаев.

Он отметил, что на общенациональном референдуме 15 марта народ Казахстана "сделал судьбоносный выбор, определивший горизонты развития государства на многие десятилетия вперед".

"Это историческое решение навсегда останется в летописи страны как яркий пример подлинного патриотизма и высокой гражданской ответственности миллионов наших соотечественников", - подчеркнул глава государства.