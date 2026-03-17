Новую Конституцию в Казахстане на референдуме поддержали 87,15% голосовавших

Фото: EPA/ТАСС

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Новую Конституцию Казахстана на состоявшемся 15 марта республиканском референдуме поддержали 87,15% граждан, пришедших на участки, сообщил председатель Центризбиркома Нурлан Абдиров.

"Число граждан, проголосовавших за положительное решение вопроса, вынесенного на референдум, составило 7 миллионов 954 тысячи 667 человек или 87,15%", - сказал Абдиров, подводя итоги голосования на заседании ЦИК во вторник.

Не поддержали новую Конституцию, проголосовав "против", 898 тыс. 99 граждан, отметил Абдиров.

Явка составила 73,12%, добавил он.

"Референдум по вопросу "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?" считать состоявшимся. Новую Конституцию, вынесенную для голосования на республиканский референдум, считать принятой", - сказал Абдиров.

По данным ЦИК, общее число избирателей в списках составило 12 млн 482 тыс. 613 человек, всего проголосовало 9 млн 127 тыс. 192 человека.

Недействительными бюллетенями признаны 146 тыс. 558, не учтенными - 127 тыс. 868.

15 марта в Казахстане состоялся республиканский референдум по принятию новой Конституции. Новая Конституция Казахстана вступит в силу с 1 июля 2026 года.

Основными новшествами Конституции станут: введение должности вице-президента; парламент станет однопалатным и будет называться "курултай", который будет состоять из 145 депутатов и избираться исключительно на партийной основе. Наряду с этим будет создан высший консультативный орган Казахстана - "Халык кенесi" (Народный совет), который наделяется законодательной инициативой.

