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Талибы заявили, что нанесли авиаудары по позициям террористов в Пакистане

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Руководство движения "Талибан" в среду заявило о серии ударов по Пакистану, сообщает агентство EFE.

"Военно-воздушные силы министерства национальной обороны Афганистана нанесли авиаудары по совместному центру "Исламского государства" (запрещенная в РФ террористическая организация - ИФ) и элементов подрывной деятельности (...) в провинции Белуджистан", - говорится в заявлении талибов.

В Исламабаде в свою очередь указали, что "нейтрализовали" четыре дрона, запущенных из Афганистана. Пакистанские военные отметили, что если приграничные провокации продолжатся, то они дадут "мощный ответ, который будет им дорого стоить".

В миреВ Афганистане заявили о десятках погибших при ударах Пакистана на границеЧитать подробнее

В конце июня напряженность между Афганистаном и Пакистаном обострилась. Стороны обменялись ударами, сообщалось о жертвах среди мирного населения.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы ТТП ("Техрик-е-Талибан Пакистан", запрещена в РФ), союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана". Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в оказании поддержки ТТП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Вместе с тем, как писало пакистанское издание Dawn, КНР посредничает в диалоге Исламабада и Кабула. В апреле в Урумчи прошла встреча между сторонами, после чего, до недавнего времени, шла постепенная нормализация обстановки.

Афганистан Талибан Пакистан
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