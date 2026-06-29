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В Афганистане заявили о десятках погибших при ударах Пакистана на границе

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - По меньшей мере 36 гражданских лиц погибли в Афганистане при ударах Пакистана по афганским приграничным районам, сообщает в понедельник The Guardian со ссылкой на заявление движения "Талибан".

Согласно талибам, еще более 160 человек получили ранения на востоке Афганистана. По их утверждениям, среди погибших и пострадавших есть дети.

В Исламабаде в свою очередь отметили, что осуществили удары в ответ на "террористические атаки", в результате которых в Карачи погибли три сотрудника сил безопасности.

Ситуация на афгано-пакистанской границе протяженностью 2,6 тыс. км ухудшалась годами. В октябре 2025 года там произошли серьезные столкновения. Пакистан и до этого уже наносил удары по территории Афганистана, заявляя, что его целью являются базы ТТП ("Техрик-е-Талибан Пакистан", запрещена в РФ), союзников правительства Афганистана, и "Армии освобождения Белуджистана". Исламабад обвинял Кабул и в действиях в координации с Индией. В свою очередь афганские власти отрицали обвинения в укрывательстве ТПП, заявляя, что не позволяют использовать свою территорию против других стран. Также в Кабуле заявили, что Пакистан поддерживает противников афганского правительства.

Вместе с тем, как писало пакистанское издание Dawn, КНР посредничает в диалоге Исламабада и Кабула. В апреле в Урумчи прошла встреча между сторонами, после чего, до недавнего времени, эскалация ситуации пошла на спад.

Афганистан Пакистан Талибан
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