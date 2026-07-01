Турция усиливает меры безопасности в дни саммита НАТО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Турции приведут силы ПВО в состояние повышенной готовности и задействуют десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Анкаре, сообщает в среду Associated Press.

На время саммита 7-8 июля жесткие ограничения коснутся нескольких районов турецкой столицы. Меры безопасности ужесточат вокруг президентского комплекса, где пройдет саммит, аэропортов и отелей, где будут проживать делегации.

По данным турецких СМИ, безопасность будут обеспечивать 56 тыс. полицейских.

На время саммита власти запретили проводить демонстрации, концерты и даже выпускные. Госслужащих, чья работа не является критически важной, на эти дни отправили в отпуск.

Стражи порядка в рамках мер по обеспечению безопасности в столице уже задержали более 200 человек, подозреваемых в связях с экстремистскими группировками.