Поиск

Турция усиливает меры безопасности в дни саммита НАТО

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Власти Турции приведут силы ПВО в состояние повышенной готовности и задействуют десятки тысяч полицейских для обеспечения безопасности на саммите НАТО в Анкаре, сообщает в среду Associated Press.

На время саммита 7-8 июля жесткие ограничения коснутся нескольких районов турецкой столицы. Меры безопасности ужесточат вокруг президентского комплекса, где пройдет саммит, аэропортов и отелей, где будут проживать делегации.

По данным турецких СМИ, безопасность будут обеспечивать 56 тыс. полицейских.

На время саммита власти запретили проводить демонстрации, концерты и даже выпускные. Госслужащих, чья работа не является критически важной, на эти дни отправили в отпуск.

Стражи порядка в рамках мер по обеспечению безопасности в столице уже задержали более 200 человек, подозреваемых в связях с экстремистскими группировками.

НАТО Турция Анкара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Академик Арбатов: создать ПРО в космосе невозможно

Что случилось этой ночью: среда, 1 июля

Уолл-стрит выросла во вторник

 Уолл-стрит выросла во вторник

Новая Конституция Казахстана вступила в силу

В Белом доме заверили, что технические переговоры США и Ирана продвигаются

WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

 WSJ сообщает, что Трамп решил придерживаться переговорной стратегии с Ираном

Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе подтвердили приверженность США переговорам с Ираном

 Уиткофф и Кушнер на встрече в Дохе подтвердили приверженность США переговорам с Ираном

Астронавты NASA вернулись на борт МКС после завершения наружных ремонтных работ

Число жертв землетрясений в Венесуэле превысило 1,9 тыс. человек

Что произошло за день: вторник, 30 июня
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 10215 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2896 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 442 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 475 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 73 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 250 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 160 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 108 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 174 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 85 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов