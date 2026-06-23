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Президент Сирии может посетить Анкару в дни саммита НАТО

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Президент Сирии Ахмед Аш-Шараа может прибыть в Анкару примерно в то время, когда там 7 - 8 июля будет идти саммит НАТО, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с темой.

По их словам, этот визит в эти сроки ожидают турецкие власти. Визит сирийского лидера не предусмотрен программой саммита, однако его потенциальные встречи "на полях" мероприятия могут укрепить его международные позиции. Некоторые лидеры НАТО могут говорить с аш-Шараа о региональоной безопасности, борьбе с терроризмом, восстановлении Сирии.

В турецком правительстве и в Министерстве информации Сирии эти сведения комментировать не стали.

Bloomberg поясняет, что США и страны Европы желают приблизить к себе Сирию и снизить влияние там России и Ирана.

Также ранее президент США Дональд Трамп выразил недовольство тем, какими методами Израиль борется с базирующейся в Ливане группировкой "Хезболла", и предположил, что Сирия способна лучше решить проблему.

Как пишет The National, аш-Шараа ранее отверг возможность того, что Сирия будет играть военную роль в делах Ливана. Вместе этого, по его словам, необходимо укреплять ливанскую государственность, налаживать контакты с разными политическими силами, включая "Хезболлу".

Он отмечал свою готовность вести переговоры с "Хезболлой", если это будет отвечать интересам Сирии и Ливана. Вместе с тем он обвинил "Хезболлу" в соучастии в преступлениях, которые совершались в Сирии в ходе конфликта в этой стране.

Израиль Дональд Трамп НАТО США Сирия Ахмед Аш-Шараа Турция
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