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Мерц заявил, что не подаст в отставку, несмотря на проигрыш ХДС на выборах

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Председатель партии "Христианский демократический союз" (ХДС) и канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что, хотя ХДС потерпел неудачу на выборах в федеральных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, он не собирается складывать свои полномочия.

"Нет, я не буду. Это не тот вопрос, который я себе задаю", - сказал он в интервью Financial Times в ответ на вопрос по поводу призывов уйти в отставку.

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Затронув тему Украины, Мерц выразил мнение, что отказ от помощи ее властям "окажет колоссальное влияние на весь политический порядок на континенте". Также канцлер выразил сомнения в эффективности соглашения США и РФ по дизельному топливу. "У американцев - проблемы с ценами. Но это один из результатов ужасной войны на Ближнем Востоке", - сказал канцлер.

Он добавил, что добиваться от президента США Дональда Трампа поддержки Киева и совпадающей с Европой точки зрения остается непростой задачей.

Также в интервью Мерц отметил, что граждане недовольны влиянием бюрократии ЕС, сомневаются в способности правительства Германии провести реформы, причем экономика страны растет слабо. Однако он выразил желание внушить людям больше оптимизма в отношении будущего и добавил, что, несмотря на электоральные победы оппозиционной ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), инвесторы не стали покидать ФРГ. При этом Мерц отверг возможность совместной работы с АдГ.

"Мы ручаемся, что не будем сотрудничать с этой партией. Они хотят покинуть ЕС, НАТО, они хотят оставить Украину без помощи. (...) Здесь нет общей почвы", - пояснил Мерц.

В то же время он признал, что АдГмогла еще не достичь пика популярности: пока опросы общественного мнения дают ей 30% поддержки.

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6 сентября АдГ победила на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. ХДС набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки.

20 сентября в Германии прошли еще одни местные выборы, по результатам которых партия АдГ победила на выборах в ландтаг Мекленбург-Передней Померании, а "Левая партия" - в парламент Берлина. При этом партия Мерца не прошла в ландтаг Мекленбург-Передней Померании, а на выборах в Берлине заняла второе место.

Наблюдатели отмечали, что эти региональные выборы в очередной раз показали ослабление позиций ХДС и ее лидера - Мерца.

Германия Фридрих Мерц ХДС
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