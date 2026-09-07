Мерц назвал поражение ХДС на региональных выборах самым тяжелым за десятилетия

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Канцлер Германии Фридрих Мерц признал, что поражение его партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) на выборах в ландтаг (парламент) федеральной земли Саксония-Анхальт стало самым серьезным за десятилетия.

"Это самое серьезное поражение на выборах, которое случалось у ХДС за годы, за десятилетия", - заявил он на пресс-конференции в понедельник.

Канцлер ФРГ признался, что результаты голосования шокировали его партию. "Мы не ожидали такого", - заявил он.

Мерц отметил, что будет "размышлять над тем, как сделать нашу партию снова успешной".

Ранее сообщалось, что оппозиционная ультраправая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) победила на выборах в ландтаг федеральной земли Саксония-Анхальт, которые прошли в воскресенье. Согласно данным региональной избирательной комиссии, АдГ получила 43,8% голосов. Это более чем в два раза превышает результат пятилетней давности в этом регионе. Однако партия не смогла занять большинство мест в ландтаге: у нее 39 мест из 83.

Тем временем Христианско-демократический союз канцлера Германии набрал всего 17,2% голосов, потеряв почти половину поддержки, и получает 15 мест в ландтаге.