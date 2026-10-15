В Белом доме непублично признают, что дизель подорожал из-за конфликта США с Ираном

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Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В администрации США неофициально соглашаются с точкой зрения, что причиной роста цен на дизельное топливо стала американская военная операция против Ирана, сообщает в четверг Semafor.

"Некоторые в администрации в частных беседах признают, что есть четкая причина роста цен в последнее время - продолжающаяся война президента США Дональда Трампа против Ирана", - отмечает портал.

Трамп ранее утверждал, что рост цен на дизель в мире, по его мнению, "главным образом, вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном". 9 октября Трамп заявил, что у него состоялся успешный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, и что Вашингтон и Москва договорились о поставках дизельного топлива из РФ. После телефонного разговора лидеров Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную генеральную лицензию до апреля следующего года, разрешающую поставки российского дизельного топлива на мировой рынок.

В свою очередь Semafor отмечает, что администрация США долгое время искало способы ослабить санкции против РФ с целью добиться соглашения по Украине и помочь снизить инфляцию. "Такой шаг - еще одно неизбежное следствие войны с Ираном", - отметил неназванный представитель администрации США.

Он также выразил надежду, что соглашение США и РФ по дизелю станет частью "более широкой дипломатической стратегии".

Однако, напоминает Semafor, это соглашение критиковали, в частности, в Республиканской партии США. Однако Трамп не собирается от него отказываться.

"Главный приоритет президента, его миссия - народ Америки, помощь в снижении цен для американцев, и он делает это. Президент своей позиции не изменил", - приводит Semafor слова неназванного представителя Белого дома.

В среду спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что США получат дизельное топливо от России, несмотря на все возможные сложности при реализации договоренностей. "Мы понимаем: чтобы сделать эти поставки возможными придется решить много вопросов с реализацией соглашения. Но, работая вместе с американцами над этими вопросами, мы покажем, как мы можем действовать сообща и делать дела (...) так что дизель в США поступит, и мы преодолеем все сложности", - отметил Дмитриев.