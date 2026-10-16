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Глава МИД Армении назвал отношения с Россией братскими

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и международной торговли Армении Арарат Мирзоян считает отношения его страны с Россией братскими.

"Отношения Армении и России оцениваю как братские. Обсуждения оцениваю как конструктивные. Проблемы оцениваю как решаемые", - сказал он журналистам.

На вопрос, когда планируется встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина, Мирзоян ответил: "Обсуждаются сроки".

Арарат Мирзоян Армения Никол Пашинян Владимир Путин МИД
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