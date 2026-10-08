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Пашинян заявил, что двусторонней встречи с Путиным в Туркменистане не запланировано

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Официальных двусторонних встреч с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в Туркменистане "на полях" заседания Совета глав государств СНГ не запланировано, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Месяц назад были встречи и с президентом России, и с президентом Азербайджана. Но формат (саммита СНГ - ИФ) такой, что, однозначно, контакты будут и с президентом России, и с президентом Азербайджана. Сегодня-завтра будем находиться на одной площадке. И в подобных форматах контакты бывают", - сказал Пашинян журналистам в четверг.

По его словам, официальной двусторонней встречи с президентом России в Туркменистане не запланировано.

"Если по ходу выяснится, что есть такая необходимость, может быть это станет возможным. Но контакты, разговоры будут, однозначно", - отметил Пашинян.

Туркменистан Армения Азербайджан СНГ Никол Пашинян Владимир Путин Ильхам Алиев
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